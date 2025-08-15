VIDEO | Estrenan comercial de Dua Lipa grabado en Chile: Muestra Santiago Centro y el desierto - Chilevisión

Después de casi ocho meses de espera, este viernes se estrenó oficialmente el comercial que Dua Lipa grabó en Chile en enero.
Aunque hace unos días se habían mostrado algunas escenas, el anuncio completo aún no se había publicado, lo que aumentó la expectativa entre los fanáticos.
“Libre de corazón. Estás mirando el nuevo capítulo de LIBRE”, indica la cantante británica en el comercial.
Las imágenes corresponden a la campaña de un nuevo perfume y muestran a Dua Lipa recorriendo tanto el centro de Santiago como los paisajes del desierto de Atacama.
La publicación rápidamente recibió una avalancha de comentarios de seguidores chilenos, expresando su entusiasmo y admiración.
"Viva Chile", "Dua Lipa es chilena", "el mejor país de Chile", fueron algunos de los elogios que le dejaron a la cantante.