Liberan primeras imágenes del spot de Dua Lipa grabado en Chile: Del desierto al centro de Santiago - Chilevisión

11/08/2025 12:13

Liberan primeras imágenes del spot de Dua Lipa grabado en Chile: Del desierto al centro de Santiago

La visita de la cantante británica contempló filmaciones en el desierto de Atacama y el centro de Santiago, incluyendo al histórico edificio Club de la Unión.

Publicado por CHV Noticias

Han pasado casi ocho meses desde que Dua Lipa revolucionó Chile para grabar un spot para una reconocida marca. Este lunes se liberaron las primeras imágenes de las grabaciones.

La visita de la cantante británica contempló filmaciones en el desierto de Atacama y el centro de Santiago, incluyendo al histórico edificio Club de la Unión.

"Último minuto: Dua Lipa está en camino, alimentada por el espíritu de libertad", escribió YSL Beauty en su cuenta de Instagram, sumando algunos adelantos del comercial en los paisajes chilenos.

Como era de esperarse, varios chilenos reaccionaron a la publicación de la empresa de belleza. "Mi país", "el mejor país de Chile", "Chile, Chile lindo" y "Viva Chile", fueron parte de los comentarios.

Los caóticos días de Dua Lipa en Chile

La intérprete de éxitos como Don't Start Now y Houdini arribó el 12 de enero de este año a Chile para concretar una serie de grabaciones para Yves Saint Laurent, donde ella es su rostro principal.

La artista aprovechó el viaje para visitar el Embalse El Yeso y las Termas Valle de Colina, en el Cajón del Maipo.

Luego, se trasladó a la región de Atacama para grabar en el desierto, desatando la euforia de fanáticos que se encontraban en el aeropuerto de Calama.

Las últimas grabaciones se realizaron en el centro de Santiago, donde fans captaron a la artista caminando por la intersección de Mac-Iver con Merced, además de paseo Bandera y paseo Nueva York.

La cantante a fines de este año al país en el marco del Radical Optimism Tour. Los shows están programados para el 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Mira las imágenes acá:

