VIDEO | ¡Todo el Nacional cantó! Dua Lipa sorprendió con cover de Mon Laferte en su show en Chile - Chilevisión

 VIDEO | ¡Todo el Nacional cantó! Dua Lipa sorprendió con cover de Mon Laferte en su show en Chile
11/11/2025 23:09

VIDEO | ¡Todo el Nacional cantó! Dua Lipa sorprendió con cover de Mon Laferte en su show en Chile

La artista pop continúa con la tradición que ha marcado su gira y esta vez eligió un tema de la cantante chilena para su primer show en el Estadio Nacional.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este martes, Dua Lipa dio el primero de los dos conciertos que tiene programado en el Estadio Nacional y sorprendió con un cover de Mon Laferte

La artista se encuentra en suelo chileno en el marco de su gira Radical Optimism Tour con la que se presentará este 11 y  12 de noviembre.

Y, como ha sido tradición a lo largo de todas sus fechas, la intérprete ha rendido tributo a un tema emblemático de algún artista o banda local. 

Hasta el momento, Dua Lipa y su banda han presentado 60 temas distintos, dentro de los que destacan versiones de canciones de Soda Stero, Miranda!, Manu Chao, The Beatles, Enrique Iglesias y muchos más. 

Y para su debut en el Estadio Nacional, la estrella pop eligió rendir tributo a Mon Laferte al ritmo de Tu falta de querer.

Según registro que han compartido los asistentes al show, la compositora británica hizo vibrar al recinto de Ñuñoa que acompañó su interpretación coreando el reconocido tema de la cantante chilena. 

Dua Lipa sorprendió con cover de Mon Laferte

