 Larry Moe: “La humildad de Andrés Caniulef era tanta que se fue sin enterarse de que era una estrella” - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica por música en trenes: ¿Qué dice el Metro de Santiago de los cantantes? Rifles, cuchillos y un detenido: Investigan hallazgo de arsenal de armas en municipio de San Ramón Constanza Martínez, presidenta del FA, por absolución de Claudio Crespo: “Consagra la impunidad” VIDEO | Gritos y empujones: Tensión en Centro de Justicia tras absolución de Claudio Crespo Gustavo Gatica tras absolución de Crespo: “No quería morirme sin sabe quién fue la persona que me disparó”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/01/2026 12:01

Larry Moe: “La humildad de Andrés Caniulef era tanta que se fue sin enterarse de que era una estrella”

El icónico columnista de LUN escribió un sentido reconocimiento del periodista a partir de tres imágenes que quedaron grabadas en él. Una charla con estudiantes, su desfile en la gala de Viña y un grito por Providencia.

Publicado por CHV Noticias

El destacado comentarista de TV, Larry Moe, dedicó un especial reconocimiento al periodista Andrés Caniulef (48), quien falleció el pasado viernes 9 de enero producto de un paro cardiorrespiratorio. 

Mediante una publicación en LUN, el columnista descalificó dos experiencias personales con el periodista y destacó el entusiasmo con el que "destilaba pasión por la comunicación". 

Fiel a su pluma y bajo el título "La estrella que entrevistaba a las estrellas", Larry realiza un retrato de Andrés Caniulef a partir de "tres imágenes" que le quedaron grabadas tras conocerlo. 

Tres imágenes de Andrés Caniulef que quedaron grabadas en Larry Moe

Una charla que Andrés brindó a alumnos de periodismo en 2015, un desfile junto a su expareja en la gala del Festival de Viña y un encuentro por Providencia en el que desde el auto no pudo contener sus ganas de gritarle "¡tira para arriba, crack!".

Respecto a la primera imagen, la charla con los estudiantes, el comentarista reconoce haber quedado "impresionado por el entusiasmo con que compartía con los estudiantes sus vivencias".

Mientras que en la segunda, Larry destaca a Andrés como uno de los rostros que "abrió paso a otros colegas cuya opción sexual hoy no es tema", recalcando que su desfile por la gala de Viña en 2017 "contribuyó al descartuchismo patrio a niveles gigantescos". 

Finalmente, remarca la humildad con la que siempre actuó pese a su amplia experiencia entrevistando a estrellas como Madonna y Paris Hilton

"La humildad de Andrés Caniulef era tanta que se fue sin enterarse de que era una estrella. Nosotros lo estamos descubriendo recién ahora. Como siempre: demasiado tarde", cerró.  

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sé que podía hacer historia”: El profesor de Mulchén que cambió la vida de estudiante tras la PAES 2025

Lo último

Lo más visto

Amigos de Naya Fácil advierten motivos de su desaparición de redes en Egipto: “Los hombres la tratan...”

David Montoya y Tomás Printemps, conductores de La Previa de Fiebre de Baile, respondieron a la preocupación de algunos usuarios después que las últimas publicaciones de la influencer.

13/01/2026

Aferrados a un tronco: Detallan rescate de Paula Narváez y su familia tras accidente en kayak

La embajadora de Chile en Naciones Unidas vivió minutos de angustia tras sufrir un accidente en el río Maullín. Bomberos usaron dron térmico para ubicarlos y rescatarlos con vida.

13/01/2026

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“La estaba viendo morir”: Habla hija de mujer que murió tras cirugía de cadera en Hospital San Borja

CHV Noticias reconstruyó la historia de Gema Esparza, una mujer que ingresó al hospital para una cirugía de cadera y terminó falleciendo a los días de la cirugía. La investigación llegó al Ministerio Público, que investiga una denuncia por posible negligencia médica.

12/01/2026