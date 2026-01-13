Larry Moe: “La humildad de Andrés Caniulef era tanta que se fue sin enterarse de que era una estrella” - Chilevisión

El icónico columnista de LUN escribió un sentido reconocimiento del periodista a partir de tres imágenes que quedaron grabadas en él. Una charla con estudiantes, su desfile en la gala de Viña y un grito por Providencia.

El destacado comentarista de TV, Larry Moe, dedicó un especial reconocimiento al periodista Andrés Caniulef (48), quien falleció el pasado viernes 9 de enero producto de un paro cardiorrespiratorio.

Mediante una publicación en LUN, el columnista descalificó dos experiencias personales con el periodista y destacó el entusiasmo con el que "destilaba pasión por la comunicación".

Fiel a su pluma y bajo el título "La estrella que entrevistaba a las estrellas", Larry realiza un retrato de Andrés Caniulef a partir de "tres imágenes" que le quedaron grabadas tras conocerlo.

Tres imágenes de Andrés Caniulef que quedaron grabadas en Larry Moe

Una charla que Andrés brindó a alumnos de periodismo en 2015, un desfile junto a su expareja en la gala del Festival de Viña y un encuentro por Providencia en el que desde el auto no pudo contener sus ganas de gritarle "¡tira para arriba, crack!".

Respecto a la primera imagen, la charla con los estudiantes, el comentarista reconoce haber quedado "impresionado por el entusiasmo con que compartía con los estudiantes sus vivencias".

Mientras que en la segunda, Larry destaca a Andrés como uno de los rostros que "abrió paso a otros colegas cuya opción sexual hoy no es tema", recalcando que su desfile por la gala de Viña en 2017 "contribuyó al descartuchismo patrio a niveles gigantescos".

Finalmente, remarca la humildad con la que siempre actuó pese a su amplia experiencia entrevistando a estrellas como Madonna y Paris Hilton.

"La humildad de Andrés Caniulef era tanta que se fue sin enterarse de que era una estrella. Nosotros lo estamos descubriendo recién ahora. Como siempre: demasiado tarde", cerró.