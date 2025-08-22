 “Ya no quiero ser mamá, no me interesa”: Trini Cerda explicó sorpresivo giro sobre su futuro - Chilevisión
22/08/2025 19:52

“Ya no quiero ser mamá, no me interesa”: Trini Cerda explicó sorpresivo giro sobre su futuro

La ex Gran Hermanoen se confesó en Podemos Hablar y reveló cuál fue el drástico cambio que experimentó en uno de sus sueños de vida.

Publicado por CHV Noticias

Un drástico cambio de opinión fue lo que tuvo Trinidad Cerda en lo que ella misma había calificado como uno de sus sueños de vida: la maternidad.

En el próximo capítulo de Podemos Hablar, la azafata y ahora personalidad de TV confesará el porqué tras este sorpresivo giro. 

Recordemos que, a fines de 2024 y en el mismo espacio, la exparticipante de Gran Hermano Chile había manifestado que era su sueño. "Dios lo sabe", dijo en esa oportunidad.

“Ya no quiero ser mamá, no me interesa”: Trini Cerda explicó sopreviso giro sobre su futuro

Ahora, por el contrario, Trini Cerda parece haber dado un giro de 180°. 

"Ya no quiero ser mamá, no me interesa y no está dentro de mis planes", reconoció ante las consultas de Diana Bolocco.

La exparticipante de Gran Hermano dice que esto tiene mucho que ver con el presente de su vida, tanto a nivel personal como laboral.

"Creo que tengo tantos proyectos que hacer, tantas cosas que enforcarme y tan ocupada siempre... te podría decir estoy esperando guagua porque voy a lanzar algo, después esperando guagua porque viene un programa. Para mí esos son los hijos", lanzó.

