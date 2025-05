“Vas a tener que aguantar”: Reina de Chile protagonizó tenso encontrón con Trinidad Cerda en un podcast - Chilevisión

Tras la viralización del momento en redes sociales, la ex Gran Hermano y conductora del programa Con y Sin Amor dio a conocer su renuncia al espacio.

La ex Gran Hermano y conductora de programas de streaming de Chilevisión, Trinidad Cerda, vivió un tenso momento con la influencer conocida como Reina de Chile.

El momento que se ha vuelto viral en redes sociales ocurrió en el programa Agitadores, un podcast en el que ambas participaban en el canal Porcel TV.

Todo comenzó cuando hablaban sobre la cultura del odio y las funas en plataformas digitales. De pronto, Reina de Chile comenzó a alzar la voz y Cerda manifestó su incomodidad por el tono.

“Ya, pero oye, Reina, bajemos un poquito los decibeles, porque nadie está peleando contigo. Baja los decibeles del tono de voz”, expresó la azafata.

Esto no fue bien recibido por su colega, pues señaló que "no estaba peleando" con Trini. "Lamentablemente yo soy gritona, te vai a tener que aguantar", respondió.

Tras el impasse, que ha sido ampliamente comentado en redes, la también escritora reaccionó al encontrón y anunció su renuncia al espacio.

Trinidad Cerda renunció tras tenso momento

"Yo nunca renuncio a los proyectos, soy ese tipo de persona que aguanta hasta el final. Nunca dejo algo a medias ni me gusta abandonar mis trabajos, es algo que yo no hago porque se lo mucho que cuesta ganarme la vida", manifestó Trinidad.

"Decidí dejar este proyecto ahora y emprender nuevos desafíos como también continuar mi carrera en Chilevisión", añadió. "Puse mis límites y eso me encanta, me siento orgullosa de quién soy y de lo que he logrado hasta ahora", concluyó la ex chica reality.

Mira el registro del momento a continuación: