19/ 03/ 2026 16:51

EXCLUSIVO | Aparece última persona que vio a Narumi Kurosaki y Nicolás Zepeda: “No estaban sonrientes”

Durante una nueva jornada del juicio en contra de Nicolás Zepeda, el periodista Roberto Cox conversó con un testigo clave por el caso de la desaparición de Narumi Kurosaki. Se trata de un garzón del restaurant donde comieron la última noche en que se vio a la joven japonesa. “Para mí era gente que trabajaban juntos, no una pareja enamorada. No estaban sonrientes. Un poco frío, como colegas de trabajo en una reunión”, expuso. La entrevista completa se podrá ver en el noticiero central de CHV Noticias este jueves.