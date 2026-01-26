 Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa - Chilevisión
26/01/2026 16:07

La zona afectada es un extenso sector de pastizal, por lo que el peligro de propagación es alto y ya se habrían consumido cerca de 13 hectáreas.

Un incendio forestal se registra en el sector Lo Fontecilla en la comuna de Lampa. Según se informó, las llamas habrían comenzado cerca de las 13:00 horas de este lunes 26 de enero.

La zona afectada es un extenso sector de pastizal, por lo que el peligro de propagación es alto. De hecho, a raíz del rápido avance del fuego fue declarada una 2° alarma de incendio forestal. 

En el lugar trabajan voluntarios del cuerpo de Bomberos de Lampa-Colina, además de personal y aeronaves de Conaf. 

De manera preliminar, el fuego ya habría consumido una superficie de 13 hectáreas. 

