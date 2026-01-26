El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? - Chilevisión

El robo de placas patentes es un acto ilícito que se ha mantenido en el tiempo y el uso que les dan es variado, incluso para cometer otros delitos.

Este ilícito busca principalmente clonar o revender los automóviles robados. Sin embargo, este crimen se ha diversificado y puede tener varios objetivos.

¿Para qué roban las patentes?

Estos son los efectos de este delito:

Clonación de vehículos: Instalan la patente robada en un auto de marca y color idéntico al sustraído pero de origen ilícito. Esto se realiza para vender autos robados como si fueran legales.

Evasión de cobros: Las usan para evitar pagar servicios como TAG y multas pendientes.

Las usan para evitar pagar servicios como TAG y multas pendientes. Comición de delitos de mayor gravedad: Cambian la placa para realizar portonazos, encerronas, turbazos a casas, narcotráfico y robos en gasolineras

Este tipo de delito se cataloga como el robo de un objeto de o desde un vehículo. Las denuncias por robo de patentes bordearon las 37.500 el año pasado.

Recomendaciones para casos de robo de patentes

Para tratar de mitigar este fenómeno existen métodos como colocar un marco de patente de metal con remaches para asegurarla.

En caso de ser víctima de este robo, debes denunciar inmediatamete en carabineros o PDI para sollicitar una patente provisoria.