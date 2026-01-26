El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? - Chilevisión

Este ilícito busca principalmente clonar o revender los automóviles robados. Sin embargo, este crimen se ha diversificado y puede tener varios objetivos.
El robo de placas patentes es un acto ilícito que se ha mantenido en el tiempo y el uso que les dan es variado, incluso para cometer otros delitos.
Este ilícito busca principalmente clonar o revender los automóviles robados. Sin embargo, este crimen se ha diversificado y puede tener varios objetivos.
Estos son los efectos de este delito:
Este tipo de delito se cataloga como el robo de un objeto de o desde un vehículo. Las denuncias por robo de patentes bordearon las 37.500 el año pasado.
Para tratar de mitigar este fenómeno existen métodos como colocar un marco de patente de metal con remaches para asegurarla.
En caso de ser víctima de este robo, debes denunciar inmediatamete en carabineros o PDI para sollicitar una patente provisoria.