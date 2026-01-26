 Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión
Minuto a minuto
“Yo no sabía nada”: Habla acusado de provocar fatal incendio forestal en el Biobío Sismo sacude la zona centro-norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 17:40

Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

Se trata de trabajos programados por la compañía, que afectarán a las comunas de Quilicura, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

Publicado por CHV Noticias

Enel, una de las empresas responsables de la distribución de electricidad en la Región Metropolitana, informó que habrá interrupciones del servicio en comunas de Santiago.

Los cortes de luz, fijados para este martes 27 de enero, serán por trabajos programados por la compañía, como parte de mantenciones y reparaciones periódicas. 

Las comunas afectadas son Quilicura, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana este martes 27

Quilicura: Martes 27 de enero desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Conchalí: Martes 27 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Martes 27 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

San Joaquín: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Martes 27 de enero desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

San Miguel: Martes 27 de enero desde las 10:30 hasta las 18:30 horas.

Maipú: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Directo al bolsillo y pago esta semana: Revisa acá cómo recibir el Bono al Trabajo de la Mujer

Lo último

Lo más visto

Deportista, madre y estaría “sumamente enamorada”: Revelan identidad de la nueva pareja de Álvaro Ballero

Ballero y su nueva pareja llevarían dos semanas saliendo e incluso se le habría visto juntos en el gimnasio donde ella trabaja.

26/01/2026

Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas

Se trata de trabajos programados por la compañía, que afectarán a las comunas de Quilicura, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

26/01/2026

Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización

El individuo quedó en libertad y con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno. 

26/01/2026

“Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo

Sebastián, joven padre de Lirquén, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío, conversó con CHV Noticias, donde afirmó que perdió su casa y sus herramientas de trabajo producto de las llamas.

26/01/2026