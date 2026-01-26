Informan que habrá cortes de luz en 8 comunas de la Región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

Se trata de trabajos programados por la compañía, que afectarán a las comunas de Quilicura, Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, San Joaquín, Maipú, San Miguel y La Florida.

Los cortes de luz, fijados para este martes 27 de enero, serán por trabajos programados por la compañía, como parte de mantenciones y reparaciones periódicas.

Anuncian cortes de luz para comunas de la Región Metropolitana este martes 27

Quilicura: Martes 27 de enero desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Conchalí: Martes 27 de enero desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Recoleta: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Martes 27 de enero desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

San Joaquín: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Martes 27 de enero desde las 10:30 hasta las 18:30 horas.

Maipú: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Martes 27 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.