Advierten que habrá cortes de agua en la región Metropolitana en las próximas horas - Chilevisión

 Advierten que habrá cortes de agua en la región Metropolitana en las próximas horas
26/01/2026 16:53

Advierten que habrá cortes de agua en la región Metropolitana en las próximas horas

Una de estas interrupciones del suministro corresponde a trabajos programados por Aguas Andinas, mientras que los otros son emergencias.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre cortes en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, las suspensiones son tanto por trabajos programados como por emergencias. 

De igual forma, indicaron que las comunas afectadas son: Lo Barnechea, Las Condes y La Florida. 

Anuncian corte de agua para comunas de la región Metropolitana

  • Lo Barnechea: Desde las 09:00 horas del lunes 26 de enero hasta las 19:00. 

  • Las Condes: Desde las 13:00 horas del lunes 26 de enero hasta las 19:00.

  • Las Condes: Desde las 12:30 horas del lunes 26 de enero hasta las 18:30. 

  • La Florida: Desde las 15:00 horas del martes 27 de enero hasta las 21:00. 

