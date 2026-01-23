VIDEO | Así fue la captura en Concepción del sujeto acusado de provocar devastador incendio forestal - Chilevisión

Un video registró el momento exacto en que el sospechoso por iniciar uno de los incendios forestales en la región del Biobío fue detenido por la Policía de Investigaciones de Concepción.

El detenido fue identificado como un hombre chileno de 38 años, quien sería el presunto responsable de iniciar un siniestro en el sector conocido como Buen Retiro.

En el video aparece transitando por un camino de tierra acompañado por una mujer, instante en que se detienen 3 camionetas de la institución. Acto seguido, al menos 7 funcionarios descendieron para concretar la captura.

La detención se logró gracias a un riguroso trabajo del equipo liderado por el persecutor Jorge Lorca, en conjunto con la PDI, que les permitió "solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino".

Según explicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, el detenido “tiene participación en el incendio que termina provocando las, hasta hoy, 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco".

Hasta el momento los siniestros registrados en la zona han provocado un total de 20 fallecidos, importantes pérdidas materiales y más de 40 mil hectáreas quemadas.