“Deja de culpar a los artistas...”: Kali Uchis se puso a discutir con fans tras cancelar su show - Chilevisión

La cantante fue protagonista de una controversia con sus fanáticos a través de redes sociales luego de cancelar su show en Argentina.

Fans argentinos de Kali Uchis expresaron su descontento en redes sociales, luego de que la cantante estadounidense cancelara su concierto en la ciudad de Buenos Aires.

La artista tenía programado un show para el próximo 10 de febrero en el Movistar Arena del país vecino, en el marco de su gira "The Sincerely, Tour".

En esta oportunidad la artista planeó un recorrido por Latinoamérica donde pasará por Chile, Brasil, Colombia, Perú y México.

Sin embargo, a través de un mail enviado a los compradores, se comunicó la suspensión del recital: "Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, el show de Kali Uchis ha sido cancelado".

El disgusto de los fans con Kali Uchis

Luego del comunicado oficial, Kali Uchis subió una historia a su cuenta de Instagram donde ofrecía disculpas. "Un abrazo a mis kuchis de Argentina... Lamento la cancelación del show en su país y eso si fue fuera de mi control", señaló.

"Los demás shows en Latam están 100% seguros y ustedes más que bienvenidos de disfrutar con nosotros en otro país si tengan la oportunidad", concluyó.

Esto último desató la molestia de los fans trasandinos, ya que en ningún momento se informó la razón detrás de esta decisión, ni de parte de la productora como de la artista.

Lo anterior los llevó a especular y a dejar una ola de comentarios en las redes de la cantautora, que perdió la paciencia y les comenzó contestar.

"Deja de culpar a los artistas..." y "tampoco es necesario ser tan groseros... soy una persona y una mamá", fueron algunos de sus comentarios.

Para dar fin al tema, la intérprete de Telepatía dejó de reponder y compartió una historia en Instagram con un texto que decía "por favor, no sean groseros conmigo, porque luego los trato peor y no me gusta ser así".