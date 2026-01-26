 “Deja de culpar a los artistas...”: Kali Uchis se puso a discutir con fans tras cancelar su show - Chilevisión
Minuto a minuto
El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 15:48

“Deja de culpar a los artistas...”: Kali Uchis se puso a discutir con fans tras cancelar su show

La cantante fue protagonista de una controversia con sus fanáticos a través de redes sociales luego de cancelar su show en Argentina.

Publicado por Lisette Pérez

Fans argentinos de Kali Uchis expresaron su descontento en redes sociales, luego de que la cantante estadounidense cancelara su concierto en la ciudad de Buenos Aires

La artista tenía programado un show para el próximo 10 de febrero en el Movistar Arena del país vecino, en el marco de su gira "The Sincerely, Tour".

En esta oportunidad la artista planeó un recorrido por Latinoamérica donde pasará por Chile, Brasil, Colombia, Perú y México

Sin embargo, a través de un mail enviado a los compradores, se comunicó la suspensión del recital: "Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, el show de Kali Uchis ha sido cancelado".

El disgusto de los fans con Kali Uchis

Luego del comunicado oficial, Kali Uchis subió una historia a su cuenta de Instagram donde ofrecía disculpas. "Un abrazo a mis kuchis de Argentina... Lamento la cancelación del show en su país y eso si fue fuera de mi control", señaló. 

"Los demás shows en Latam están 100% seguros y ustedes más que bienvenidos de disfrutar con nosotros en otro país si tengan la oportunidad", concluyó. 

Esto último desató la molestia de los fans trasandinos, ya que en ningún momento se informó la razón detrás de esta decisión, ni de parte de la productora como de la artista.

Lo anterior los llevó a especular y a dejar una ola de comentarios en las redes de la cantautora, que perdió la paciencia y les comenzó contestar.

"Deja de culpar a los artistas..." y "tampoco es necesario ser tan groseros... soy una persona y una mamá", fueron algunos de sus comentarios. 

Para dar fin al tema, la intérprete de Telepatía dejó de reponder y compartió una historia en Instagram con un texto que decía "por favor, no sean groseros conmigo, porque luego los trato peor y no me gusta ser así".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026