VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo - Chilevisión

El violento episodio fue grabado por una de las pasajeras del transporte, quien registró el momento exacto en que los ocupantes del vehículo descendieron para increpar al conductor.

Un video publicado en TikTok captó el momento exacto en que una familia apedreó a un bus que los trasladaría desde Coquimbo hasta Santiago, luego que uno de sus integrantes lo perdiera y no alcanzara a subir.

El insólito episodio de violencia vial ocurrió el pasado 18 de enero cuando, en plena Ruta 5 Sur, los sujetos persiguieron al transporte en mitad de la carretera para increpar al conductor.

Así se aprecia en el registro capturado por una de las pasajeras, quien logró grabar in fraganti el actuar de los involucrados, quienes reaccionaron con violencia al no llegar a tiempo al bus.

La propia empresa de la flota, Pluss Chile, publicó un comunicado luego del violento altercado donde aclararon que los protagonistas del episodio no se presentaron en el terminal a la hora establecida en sus pasajes.

Desde Carabineros, en tanto, confirmaron que el bus "salió desde Coquimbo a Santiago y en el kilómetro 420 de la ruta 5 fue abordado por un grupo familiar que detuvo su vehículo particular delante del bus, de una manera muy imprudente y con riesgo de accidente".

“Según lo que señala la víctima que realizó la denuncia en la Tenencia de Carretera de Choapa, efectivamente le habrían ocasionado daños en el parabrisas y limpiaparabrisas del bus, aparentemente con piedras y objetos contundentes”, cerró el uniformado, consignó Diario El Día.

Mira el registro a continuación: