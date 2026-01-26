 VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo - Chilevisión
Minuto a minuto
Detenido por incendios forestales en Concepción quedó libre tras formalización El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/01/2026 15:12

VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo

El violento episodio fue grabado por una de las pasajeras del transporte, quien registró el momento exacto en que los ocupantes del vehículo descendieron para increpar al conductor.

Publicado por CHV Noticias

Un video publicado en TikTok captó el momento exacto en que una familia apedreó a un bus que los trasladaría desde Coquimbo hasta Santiago, luego que uno de sus integrantes lo perdiera y no alcanzara a subir.

El insólito episodio de violencia vial ocurrió el pasado 18 de enero cuando, en plena Ruta 5 Sur, los sujetos persiguieron al transporte en mitad de la carretera para increpar al conductor.

Así se aprecia en el registro capturado por una de las pasajeras, quien logró grabar in fraganti el actuar de los involucrados, quienes reaccionaron con violencia al no llegar a tiempo al bus.

La propia empresa de la flota, Pluss Chile, publicó un comunicado luego del violento altercado donde aclararon que los protagonistas del episodio no se presentaron en el terminal a la hora establecida en sus pasajes.

Desde Carabineros, en tanto, confirmaron que el bus "salió desde Coquimbo a Santiago y en el kilómetro 420 de la ruta 5 fue abordado por un grupo familiar que detuvo su vehículo particular delante del bus, de una manera muy imprudente y con riesgo de accidente".

“Según lo que señala la víctima que realizó la denuncia en la Tenencia de Carretera de Choapa, efectivamente le habrían ocasionado daños en el parabrisas y limpiaparabrisas del bus, aparentemente con piedras y objetos contundentes”, cerró el uniformado, consignó Diario El Día. 

Mira el registro a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026