Afecta a humedal urbano: Graban irrupción de camionetas a toda velocidad en playas de Coquimbo - Chilevisión

26/01/2026 11:02

Afecta a humedal urbano: Graban irrupción de camionetas a toda velocidad en playas de Coquimbo

Grabaciones captadas por Cazanoticias muestran a los conductores que fueron denunciados por transitar en medio de un humedal y dañar la fauna del sector.

Publicado por Catalina Vargas

Turistas denunciaron el ingreso de camionetas en las playas de Morrillos y Totoralillo en Coquimbo, y en las playas de La Serena.

De acuerdo los registros enviados por Cazanoticias a CHV Noticias, los conductores de estos vehículos manejan a altas velocidades y muy cerca de los veraneantes.

Además, afectan a la fauna de aquellos lugares que son protegidos por una ordenanza ministerial que prohíbe el tránsito en las playas de Chile y ordenanzas municipales que protegen sus ecosistemas.

Visitantes que han presenciado esto, opinaron que "hay aves que son autóctonas del lugar y hay que protegerlas", "hay huevos de especies, es importante cuidar estos ambientes" y "no corresponde, es invasivo". 

En la costa de La Serena se encuentra el humedal Río Elqui, el primer humedal urbano de la región de Coquimbo. En él habitan 161 especies, de las cuales 139 son aves residentes o migratorias y se ven afectadas por el ingreso de vehículos.

Quienes conducen dichas camionetas se arriesgan a multas de alrededor de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, casi 350 mil pesos.

Organizaciones civiles y turistas han solicitado una mayor fiscalización por parte de las autoridades.

La subjefe de Capitanía del Puerto de Coquimbo, Alejandra Basaim, se refirió a los casos denunciados: "Han sido citados al Juzgado de Policía Local por incumplir la ordenanza ministerial y las ordenanzas municipales de cada comuna".

