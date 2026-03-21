Inició el otoño y se acerca el cambio de hora 2026: ¿Cuándo ajustar los relojes?

Este viernes recién pasado concluyó la estación de verano y la llegada del otoño trae cambios no solo en las temperaturas, sino que también en el horario en la gran mayoría del territorio chileno.

El viernes 20 de marzo se terminó el verano en Chile y se dio comienzo a la temporada de otoño, estación que traerá un descenso en la temperatura, la posible llegada de lluvias y el tradicional cambio de horario que está a la vuelta de la esquina.

La modificación de los relojes se realizará en gran parte del territorio nacional, con excepción de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantiene su huso habitual para aprovechar la luz natural.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

El horario de verano llegará a su fin en la medianoche del sábado 4 de abril, jornada en que se producirá la modificación para entrar al horario de invierno.

Para el territorio insular habrá una pequeña diferencia, ya que también se deberá modificar la hora el mismo sábado 4 de abril, pero a las 22:00 horas.

Como fue dicho anteriormente, el territorio de Magallanes y la Antártica son las únicas zonas en el país que seguirán con el horario vigente (verano) y sin cambios.

El inminente cambio de horario en Chile

En la medianoche del próximo 4 de abril, los relojes de gran parte del territorio nacional deberán retrasarse una hora, por lo que serán las 23:00 horas del 3 de abril tras su modificación.

Si bien en la mayoría de los dispositivos móviles el cambio de horario es automático, para las personas que deban hacerlo de forma manual, habrá que configurar el huso horario a UTC-4.