Declaró como testigo: Lo que se sabe de la mujer acusada de amenazar a adolescente con síndrome de Down

Cámaras de seguridad lograron captar el momento en que esta mujer saca un papel de su ropa y lo deja en la casa de la joven.

Tras la confirmación de la identidad de la mujer acusada de enviar una carta con amenazas a una adolescente con Síndrome de Down en Talcahuano, se dio a conocer nueva información sobre la acusada.

De acuerdo a los antecedentes, esta mujer se habría presentado por su propia cuenta en el cuartel para declarar como una testigo del hecho.

Lo que se sabe de la mujer acusada de amenazar a adolescente

El escrito dejado en la vivienda de la adolescente contenía insultos de grueso calibre y amenazas de hacerle daño físico, los cuales, en primera instancia, se pensaba que provenían de compañeros de la escolar, sin embargo, por las palabras que se utilizaban la madre advirtió a Carabineros que el autor podía ser un adulto.





Tras esta notificación a la policía, a través de cámaras de seguridad de logró identificar a una mujer que en la vía pública se saca un papel de entremedio de su ropa y lo deja en la casa de la joven de 16 años.

El subprefecto Hugo Cristi indicó que la mujer “mantendría trastornos de la personalidad”, por lo que solo quedó apercibida y con prohibición de acercarse a la víctima.

De acuerdo con información a la que accedió CHV Noticias, la mujer habría argumentado ante la PDI que envió la carta para que la víctima aumentara sus seguidores en redes sociales.