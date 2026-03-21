Tendría trastorno de personalidad: PDI identifica a mujer que amenazó a adolescente con Síndrome de Down

Según informó la PDI de Biobío, su identificación se logró mediante “análisis de cámaras y peritajes biométricos”.

Este viernes se confirmó la identidad de la mujer que habría enviado una carta con violentas amenazas a una adolescente con Síndrome de Down en Talcahuano.

Según informó la PDI de Biobío, su identificación se logró mediante “análisis de cámaras y peritajes biométricos”.

Ante esto, el subprefecto Hugo Cristi, indicó que el Ministerio Público instruyó a la acusada declarar su domicilio donde ser localizada durante la investigación, ya que “mantendría trastornos de la personalidad”.





Asimismo, se informó que se le requisó su celular y computador para ser periciados.

Se otorgó una medida de protección a la familia de la víctima y la prohibición de la imputada a acercarse a ellos.

Niña con síndrome de Down es amenazada en Talcahuano

La historia de esta adolescente se dio a conocer masivamente luego de que la madre de esta denunciara en Facebook el texto que habían recibido por la joven de 16 años, junto a imágenes de la presunta autora.

Dicha carta, que llegó a su casa con foto de la menor incluida, contenía amenazas e insultos tanto para la escolar como también para su madre.

“Para la mami de (nombre de la niña), de uno de sus compañeros del liceo (…) me da entre risa y lata ver cómo se desvive por ella y emcima la trae al colegio…“, es parte del texto.