“Con Mauricio somos…”: Vivian Leigh se sinceró y reveló todos los detalles tras ser vinculada a Pinilla

La mujer y el exjugador habrían borrado todas sus fotografías juntos en redes sociales tras darse a conocer la presunta relación amorosa entre ambos.

Este martes se revelaron nuevos detalles respecto de la presunta relación amorosa entre Mauricio Pinilla y Vivian Leigh.

Fue esta última quien rompió el silencio y negó mantener un romance con el exfutbolista, mientras que el periodista Hugo Valencia aseguró que Pinilla estaría “jugando a dos canchas”.





¿Vivian Leigh y Mauricio Pinilla están juntos?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Valencia aseguró: “Mauricio Pinilla estaría jugando a dos canchas; la otra cancha sería cancha conocida, farandulera, chica reality”.

El periodista no reveló la identidad de la presunta conquista de Mauricio, mientras que Adriana Barrientos conversó con Vivian Leigh.

La panelista aseguró que desde que se reveló el presunto romance, tanto Mauricio como Vivian borraron de sus redes sociales todas las fotografías que tienen desde hace años juntos.

“Las bajaron de sus cuentas de Instagram; en este minuto están tratando de negar cualquier tipo de vínculo, relación y o amistad”, comentó “La Leona”.

En ese contexto, la panelista conversó con Vivian Leigh, quien negó los hechos tajantemente: “Con Mauricio somos amigos hace años”, dijo.

Finalmente, Adriana expuso otras partes de la conversación: “Que Mauricio no estaría viviendo en la casa de ella y que no es la pareja”, cerró.