“Hace siete años…”: Mariana Alcalde rompe el silencio y cuenta su verdad tras supuesta relación con Marcelo Salas

“Vamos al mismo gimnasio, me imagino que por ahí quieren sacar esa noticia”, sentenció Alcalde.

Este martes, Mariana Alcalde rompió el silencio y desmintió tener una relación amorosa con el exfutbolista, Marcelo Salas.

La exchica reality aseguró que se trata de una amistad dado que frecuentan un mismo espacio físico desde hace años, pero reveló que no lo ve desde hace semanas.





¿Qué dijo Mariana Alcalde?

En conversación con Hugo Valencia en Zona de Estrellas, Mariana señaló: “¡Ah! La verdad es que a Marcelo no lo he visto hace semanas”.

En esa misma línea, agregó: “Ni siquiera lo he visto en el gimnasio. Hace siete años que vamos al mismo gimnasio, me imagino que por ahí quieren sacar esa noticia”.

Respecto del origen del rumor, la diseñadora expuso que dentro del lugar donde entrenan “me lo han dicho durante muchos años, así que no es verdad”.

Valencia le preguntó a Mariana si en algún momento hubo un romance con Salas y ella contestó: “No, categóricamente nunca. Solo somos amigos y amigos de gimnasio”.

“Desde que me separé no he tenido una relación formal, estoy soltera; te contaría, lo más chistoso es que ni siquiera lo he visto ¡Patético!”, arremetió Mariana.

Alcalde estuvo casada con León Sabah, un hombre que conoció a través de Instagram y contrajeron nupcias en el año 2021; sin embargo, el matrimonio terminó en 2023.