“Te están buscando Matador”: Revelan que Marcelo Salas estaría saliendo con recordada chica reality

El ex futbolista habría iniciado un romance con una otrora participante de un reality, quien también fue panelista en un programa de televisión.

Una nueva oportunidad en el amor se estaría dando Marcelo Salas, quien estaría saliendo con una reconocido ex chica reality.

Se trata de Mariana Alcalde, otrora participante de “1810” que también integró el panel de SQP hace algunos años en Chilevisión.

De acuerdo a lo señalado por Cecilia Gutiérrez, ambos habrían comenzado a conocerse tiempo después de que el ex futbolista terminara su vínculo con una joven 16 años menor.





Marcelo Salas estaría saliendo con Mariana Alcalde

La periodista dio la información en su podcast Bombastic, anticipando todo con una contundente frase: “Te están buscando Matador”.

“(Es) ex chica reality y ex panelista de farándula, muy guapa. Ha estado fuera de la escena pública en los últimos años, pero no por eso ha dejado de estar presente en la farándula”, comentó.

En ese punto, la comunicadora remarcó: “Antes eran los Za-Sa con (Iván) Zamorano), ahora les voy a poner los ‘MyM’. Marcelo Salas y Mariana Alcalde”

Respecto a cómo inició todo, Gutiérrez indicó que “no sé nada, solo sé que están saliendo. Te acuerdas que él estaba con una chica y no la asumía, con ella organizándole el cumpleaños”.

“Él la tenía como medio en las sombras, después se supo el romance y él se enojó, pero siguieron saliendo. Bueno, ahora está con Mariana Alcalde”, añadió.

Finalmente, la periodista sostuvo: “Dicen que él es bien galán igual. Yo creo que él tiene otro problema, no le gusta que se han pública las relaciones. Ahí como que se le acaba el encanto”.