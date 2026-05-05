Rosario Central vs Libertad: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido Copa Libertadores

Rosario Central de Vicente Pizarro recibe a Libertad buscando abrochar su clasificación a octavos de final, partido que se juega en el Estadio Gigante de Arroyito.

Rosario Central enfrenta a Libertad de Paraguay en un importante desafío por la Copa Libertadores, partido que es válido por la fecha 4° del Grupo H.

El Canalla de Vicente Pizarro suma 7 puntos y quiere abrochar su clasificación a octavos de final, la que podría darse esta semana en caso de que gane y que Independiente del Valle derrote a Universidad Central.

Por su parte, el Gumarelo vive un complejo momento deportivo en el que no suma puntos en este certamen, por lo que está obligado a ganar para tener una mínima chance de avanzar de ronda.





Rosario Central vs Libertad por Copa Libertadores: Dónde ver EN VIVO y GRATIS

El partido de Rosario Central ante Libertad será transmitido en vivo y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.

Estas plataformas te llevarán de manera online el esperado choque por la Copa Libertadores.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Rosario Central vs Libertad GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Rosario Central vs Libertad?

El compromiso de los argentinos contra el conjunto guaraní inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 5 de mayo, disputándose en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.