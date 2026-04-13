¿Rumbo a la ANFP? Iván Zamorano plantea posible regreso de la dupla “Za-sa” con Marcelo Salas

El ex goleador dio a conocer una llamativa idea que incluye al Matador, a quien postuló para ser presidente de la ANFP en el futuro.

Sorpresa generó la propuesta de Iván Zamorano para mejorar el fútbol chileno, afirmando que podría juntarse con Marcelo Salas, actual mandamás de Deportes Temuco, y trabajar juntos a nivel dirigencial.

Bam Bam volvió a referirse al momento de la Selección Chilena y del campeonato nacional, insistiendo en que se debe tener claridad acerca del nuevo proceso.

En entrevista con La Tercera, el ex delantero comentó: “Si arriba no estamos claros, chorrea todo para abajo. Se necesita un cambio radical en ese aspecto. Espero que se tomen determinaciones”.





“Hay que tomar decisiones. Decir ‘si Nicolás Córdova va a ser el director técnico, que sea Córdova; si viene Manuel Pellegrini, que venga’. Pero que se tomen determinaciones ya y que no pase más tiempos”, agregó.

En ese punto, el otrora futbolista del Real Madrid y el Inter de Milán remarcó que “no puede ser que si Nico Córdova gana un partido, tenga que ser el técnico y si lo pierde hay que echarlo. Esas inconsecuencias no le hacen bien a la Selección”.

La propuesta de Iván Zamorano para la ANFP

Consultado sobre si le gustaría presidir la Federación, Zamorano fue tajante y aseguró que “no”, pero dio a conocer una llamativa idea.

“Quizás tendría un papel más de acercamiento, como un mánager o algo así. Presidente, no. Presidente, hay que dejárselo a los otros. A Marcelo Salas, por ejemplo, que es dueño de club”, añadió.

De hecho, el ex goleador insistó en que el Matador sería un presidente “espectacular. Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular y yo ahí, con él. Reeditar Za-Sa en los escritorios”.