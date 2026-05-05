Destapan nuevo romance de Marcelo Salas y conocida ex chica reality: “Están saliendo”

Cecilia Gutiérrez dio a conocer que el exfutbolista estaría en pareja con una exparticipante de reality show y otrora panelista de programas de farándula.

Marcelo Salas habría encontrado nuevamente el amor con un mujer conocida en el mundo del espectáculo nacional.

La última relación que se le conoció al exfutbolista había sido durando 2025 con María José Soler, una abogada 16 años menor, con quien fue visto paseando por la Región de Valparaíso y por Punta del Este, Uruguay.

Sin embargo, en septiembre del año pasado el mismo Matador confirmó el quiebre tras una serie de especulaciones en distintos programas de farándula.





¿Quién es la nueva pareja de Marcelo Salas?

Pero este año todo cambió y según reveló Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, Marcelo Salas estaría con una “ex chica reality y expanelista de farándula muy guapa”.

“Ha estado fuera de la escena pública en los últimos años, pero no por eso ha dejado de estar presente en la farándula”, agregó.

Según contó Gutiérrez, la nueva pareja de Marcelo Salas sería Mariana Alcalde .

“Sé que están saliendo”, afirmó.

Alcalde se hizo conocida por participar en el reality 1810 y posteriormente fue parte del panel de SQP en Chilevisión.

Actualmente, trabaja como diseñadora y trabaja en su propia marca, Mariana Alcalde Designs, que se dedica a confeccionar vestidos de novias y fiestas.