DMC emite alertas por lluvias fuertes en corto periodo de tiempo y vientos de hasta 100 km/h

Estas alertas son tanto para la zona norte como sur del país, ya que la entidad señaló que afectarán a las regiones de Antofagasta, Atacama, Ñuble, Biobío y Los Ríos.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió varios avisos por diversas condiciones climáticas, pero también advirtió sobre tres alertas.

Estas son tanto para la zona norte como sur del país, ya que la entidad señaló que afectarán a las regiones de Antofagasta, Atacama, Ñuble, Biobío y Los Ríos.





DMC emite tres alertas

Por viento moderado a fuerte en regiones de Antofagasta y Atacama: La alerta corresponde a una corriente en chorro desde la tarde del miércoles 6 de mayo hasta la noche del jueves 7 en la cordillera de estas regiones. Se indicó la posibilidad de tormentas de arena y donde los vientos pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora.

Por viento de moderado a fuerte en zonas de las regiones del Ñuble y Biobío: Desde la noche del martes 5 de mayo hasta la madrugada del miércoles 6. En Ñuble (litoral y cordillera costa). En Biobío (litoral, cordillera costa y valle).