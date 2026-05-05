“La única razón por la que creo en el amor”: Gissella Gallardo lanzó enigmáticos mensajes tras nueva relación de Pinilla

Si bien no habló sobre el quiebre matrimonial, compartió dos mensajes alusivos al amor en sus historias de Instagram luego de que se conociera que el exfutbolista tendría nueva pareja.

Gissella Gallardo reaccionó en redes sociales luego de que se conociera que Mauricio Pinilla tendría un nuevo romance.

En el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, Adriana Barrientos dio a conocer detalles del quiebre matrimonial entre el exseleccionado nacional y su esposa.

Según contó, el exdelantero habría dejado el hogar que compartía con Gallardo y sus hijos hace un tiempo e inició una nueva relación con Vivian Leigh.





“Ellos llevan mucho tiempo conociéndose, ellos iban y venían“, afirmó sobre quién sería la nueva pareja de Pinilla.

La reacción de Gissella Gallardo

Si bien ni Gissella Gallardo ni Mauricio Pinilla han hablado de su ruptura, la comunicadora habló en redes sociales luego de que se conociera el romance de exmarido.

A través de sus historias de Instagram compartió dos mensajes. El primero fue una frase escrita por ella expresando que “¡siempre hay una razón para cada acto!”.

Luego compartió un mensaje sobre el amor, señalando que “la única razón por la que creo en el amor, es por la forma en la que yo amo”.