Deuda del CAE: Lanzan convenios con pie desde $70 mil y da “segunda oportunidad” a morosos

La medida de la Tesorería General de la República tiene como fin el acceso a convenios de pago ajustados a la realidad económica de cada contribuyente, considerando los ingresos mensuales y con cuotas que se pueden pagar entre 12 y 24 meses.

La Tesorería General de la República (TGR) dio a conocer nuevas y flexibles condiciones para regularizar deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Con eso buscan facilitar el acceso a convenios de pago ajustados a la realidad económica de cada contribuyente.

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, señaló que “hemos flexibilizado los convenios pensando en las personas, para que nadie quede fuera de la posibilidad de regularizar su situación. Nuestro foco es acompañar este proceso con soluciones alcanzables”.





Por otra parte, para aquellos casos de caducidad por no pago, en todos los tramos de renta se otorgará una segunda oportunidad.

Quiénes pueden acceder a los nuevos convenios de pago del CAE

Las nuevas condiciones permiten pagar la deuda según la realidad económica de cada persona y los convenios se organizaron según los ingresos de los contribuyentes de la siguiente forma:

Personas con ingresos de hasta $1.000.000:

Pie desde 1 UTM ($70.588 a mayo).

Cuotas del mismo monto entre 12 y 24 meses.

Personas con ingresos entre $1.000.000 y $2.000.000:

Pie: el menor entre el 10% de la deuda o $1.000.000.

Cuotas mensuales equivalentes al 10% del sueldo.

Personas con ingresos entre $2.000.000 y $5.000.000:

Pie: el menor entre el 10% de la deuda o $1.500.000.

Cuotas mensuales equivalentes al 10% del ingreso.

¿Cómo pago la deuda del CAE?

Para pagar la deuda del CAE, pueden ingresar a tgr.cl/cae o acudir a las oficinas de TGR a lo largo del país, donde podrán conocer su situación y optar a estas nuevas facilidades.

Para pagar mediante el sitio web es necesario contar con la ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII), una vez en tgr.cl/cae, hay que hacer clic en el botón Pago de mi deuda.

Otra alternativa es Obtener certificado de deuda, donde podrás revisar el monto total que debes al fisco y las alternativas de convenio.