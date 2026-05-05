Paraderazos en Santiago: El mapa de las comunas con más asaltos y el nuevo botín que buscan las bandas

Actúan a rostro descubierto y logran robar especies en apenas segundos. Desde las policías llaman a realizar denuncias formales para ayudar a desbaratar estas bandas delictuales.

Un preocupante aumento han experimentado durante los últimos años las denuncias por robo por sorpresa y asalto con violencia e intimidación en paraderos de la locomoción colectiva en la región Metropolitana

Estos delitos muchas veces ocurren de noche o en la madrugada y sus autores demoran apenas unos segundos en concretar el robo, pues actúan con total impunidad a rostro descubierto.

“Dentro del análisis hemos visto un alza entre los delitos a paraderos”, dijo de entrada el subprefecto José Quintanilla. “Lo que hace que estos sujetos intimiden, se bajen con agresividad e intimiden con armas cortantes“.

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos agregó que estas bandas utilizan cuchillos, armas de fuego o “lo que tengan para intimidar” y “provocar un momento de estrés a las personas” que están en los paraderos.

“Es importante para ellos sustraer y robar el celular desbloqueado porque así los lleva a otro tipo de delitos, que son las estafas, crear cuentas claves de cuentas bancarias, y sustraer dinero, entonces más lucrativo”, agregó también.





Las comunas con más asaltos en paraderos

La policía civil estableció un listado de las comunas donde estas bandas de delincuentes atacan con mayor frecuencia. La más afectada es Santiago, con 204 denuncias.

Santiago: 204 denuncias.

204 denuncias. Maipú: 89 denuncias.

89 denuncias. Ñuñoa: 76 denuncias.

76 denuncias. Estación Central: 73 denuncias.

Luego están Puente Alto, La Florida, Providencia, San Miguel, San Bernardo y Cerrillos, donde el promedio es de poco más de 50 denuncias en cada una.

El llamado de las autoridades es a que las víctimas realicen las denuncias de manera formal, solo así, indican desde la policía, es posible demostrar ante tribunales que estos individuos constituyen verdaderas mafias.

Estas, alertan, se han asociado para transformar a los paraderos de la locomoción colectiva, que se supone son zonas de refugio y resguardo, en lugares altamente peligrosos a causa de estos asaltos.