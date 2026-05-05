Alerta en Santiago: Senapred advierte por riesgo de lluvias, viento y tormentas eléctricas este miércoles

Según indicó el organismo, alerta comenzará esta jornada y se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. También informaron de riesgo de aluviones en la zona precordillerana.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este martes Alerta Temprana Preventiva para toda la Región Metropolitana.

El organismo anunció la medida en vista del sistema frontal que llevará precipitaciones, viento e incluso tormentas eléctricas a la capital.

La alerta regirá a contar desde esta misma jornada y se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

La declaración de alerta, vale recordar, constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia con la activación de monitoreos precisos sobre las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza.





Sernageomin informó posibilidad “moderada” de aluviones

Por otra parte, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) publicaron este lunes una nueva Minuta Técnica por peligro de remoción en masa.

En ella indican que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera, y baja en cordillera de la costa y valle.

Finalmente, a día de hoy se encuentran vigentes los siguientes alertamientos para la Región Metropolitana: Viento normal a moderado en cordillera, y Probables tormentas eléctricas en precordillera y cordillera.

La primera alerta estará activa hasta el miércoles 6 de mayo, mientras que la segunda inicia mañana y se encontrará vigente hasta el jueves 7 de mayo.