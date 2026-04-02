“Lo que existe…”: Gissella Gallardo rompe el silencio tras ser investigada en caso de fraude con Mauricio Pinilla

La panelista hizo hincapié en que se trata de una investigación en desarrollo y aseguró que aún no tiene claridad respecto de por qué su nombre está vinculado.

Este jueves, Gissella Gallardo rompió el silencio y se refirió a la investigación de la que es objeto tanto ella como Mauricio Pinilla en una arista separada del Caso Primus.

Esto, luego de que el Ministerio Público solicitara la separación de la investigación original para aislar los hechos que involucrarían a un grupo de personas que no han sido formalizadas en la causa principal.





¿Por qué se investiga a Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo?

La información fue entregada por La Tercera, que detalla que en esta nueva carpeta investigativa se está analizando a 95 personas naturales, entre las que se encuentran: Mauricio Pinilla, Gisella Gallardo, su hermana, Fabiola Gallardo, y la hija de ella, Paola Aceval Gallardo.

Estos nombres habrían aparecido en la constitución de sociedades que les habrían servido al factoring Primus Capital para defraudar a la compañía.

Es por ello que a través de su cuenta de Instagram, Gisella mencionó: “Lo que existe hoy es una investigación en desarrollo, en la que mi nombre aparece vinculado por primera vez, sin yo saber aún el motivo”.

En esa misma línea, agregó: “He guardado silencio, pero hoy siento que es necesario hablar, no desde la defensa personal, sino desde el rol de madre, para dar tranquilidad a mis hijos y protegerlos de interpretaciones que pueden resultar injustas o apresuradas”.

“Confío en que la justicia permitirá esclarecer los hechos como corresponde, y por mi parte, me encuentro plenamente disponible para colaborar en todo lo que sea necesario, con total transparencia”, cerró la panelista.

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