“Es otro estúpido”: Michael Roldán y Daniela Aránguiz tuvieron tenso cruce tras polémicos dichos sobre Yamila Reyna

Mientras que Daniela Aránguiz criticó en duros términos a Yamila, Michael Roldán la defendió con todo.

Este lunes, Daniela Aránguiz y Michael Roldán protagonizaron una tensa discusión a raíz del proceso legal que atraviesan Yamila Reyna y Américo.

Mientras que Michael Roldán criticó a DJ Méndez por ofrecer una pelea de boxeo a Américo, Daniela Aránguiz criticó a Yamila.





¿Qué pasó entre Daniela Aránguiz y Michael Roldán?

“Lo que hace (DJ Méndez) es una medida marketera en un contexto de violencia intrafamiliar que es super grave”, expuso Michael, lo que molestó a Daniela, quien había conversado con el cantante.

Al respecto, Aránguiz contestó: “Más grave es que la Yamila diga que sigue enamorada de un gallo que le sacaba la c…”.

“Y poco menos que anda diciendo que es normal seguir enamorada de un h… que te maltrataba. Lo encuentro igual de grave, porque al final tú eres un ejemplo”, argumentó la panelista.

Pero Daniela no terminó ahí, sino que además comentó: “¿Tú crees que no dice eso para que Américo la escuche y quizás la llame? A mí no me extrañaría que terminaran juntos”.

Roldán enfureció y defendió a Yamila, asegurando que “mi vida, mis decisiones; yo sabré si me quiero joder o no la vida”.

Aránguiz argumentó que DJ Méndez había comentado un tema que es de conocimiento público, argumentando que “no tenía ninguna mala intención”, mientras que acusó a Yamila de exponer “algo que es privado”.

“Yo hablé con él, por eso te digo: ‘Pucha, no fue con intención, no sabía que esta cuestión era tan grave'”, habría dicho el artista a Daniela.

Al respecto, Michael contestó: “¿Estás diciendo que DJ Méndez dijo que no era tan grave?”.

Dicha pregunta enfureció a Aránguiz, quien arremetió: “Lo que pasa es que tú agarras lo que te conviene, déjame equivocarme también. Él me dice textual: ‘Yo no pensé que esto iba a causar tanta polémica, es una cuestión que dije sin pensar'”.

“Si él te dice eso, con todo el cariño del mundo, DJ Méndez es otro estúpido”, señaló Roldán.

Finalmente, Aránguiz concluyó: “No puedes tratar a la gente de estúpido, es una falta de respeto. ¿Tú crees que tratar a alguien de estúpido no es violento?”.