“Tú le faltas el respeto a mis hijos”: Eli de Caso arremetió contra Daniela Aránguiz tras polémica acusación

Durante el programa Plan Perfecto, la panelista aprovechó las pantallas para referirse a los recientes comentarios de Aránguiz relacionados a sus hijas. “No te lo voy a permitir”, advirtió.

Eli de Caso no se guardó nada y respondió con todo a Daniela Aránguiz, quien hace pocos días lanzó una polémica acusación contra ella.

Durante el programa Plan Perfecto, De Caso aprovechó las pantallas para referirse a los recientes comentarios de Aránguiz, donde la mandó “a tejer” y la acusó de “quitarle el pololo a sus hijas”.

Eli de Caso y su respuesta a Daniela Aránguiz

“Voy a ser súper honesta: A mí me da exactamente lo mismo lo que diga Daniela”, transparentó de entrada. “De mí me da lo mismo, yo vengo de vuelta”, agregó.





La panelista manifestó su molestia con la exMekano por los dichos sobre sus hijas. “No te lo voy a permitir, eso no corresponde. Tú le faltas el respeto a mis hijos al decir algo así”, respondió.

“Soy una mamá tremendamente respetuosa por mis tres hijos. Nunca haría algo así, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Jamás en la vida me metería con la pareja de una hija“, agregó.

La exanimadora de TV afirmó que este rumor no es nuevo y se remonta al año 2001. “Tengo una leve sospecha de dónde nació, pero esto no es real, es falso. Y como no tienes otro argumento, me dices eso”, apuntó.

“¿Quién eres realmente, Daniela Aránguiz? Realmente no sé quién eres. Lo que haces y dices es totalmente veneno, nunca te veo decir cosas positivas de las personas“, arremetió Eli.

Asimismo, reconoció que los dichos de Aránguiz la afectaron emocionalmente. “Me dolió el corazón, ¿pero te digo una cosa? Todo se devuelve en la vida, así que ten cuidado“, arremetió.

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