“Te ha negado…”: Daniela Aránguiz y Gissella Gallardo tuvieron un tenso cruce en vivo por inédito romance con Pinilla

Aránguiz aseguró que, tras enterarse de esta situación, Gissella fue a coquetearle a José Manuel “Cuco” Cerda.

Daniela Aránguiz y Gissella Gallardo protagonizaron un tenso momento en vivo, luego de que esta última fuese acusada de haberle coqueteado a José Manuel “Cuco” Cerda.

Además, Aránguiz reveló que tuvo un romance con Mauricio Pinilla cuando era adolescente, lo que habría generado la molestia de Gissella.





¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Fue en el último capítulo de Sígueme donde Daniela señaló: “El Cuco anda coqueteándole a la Gissella Gallardo en el otro lado; hoy día yo lo vi”.

En esa misma línea, explicó: “Ahí estaba el lindo muy sentado, estupendo, y la otra, métale coqueteándole; a la Gissella se le soltaron las trenzas”.

Daniela aseguró que el comportamiento de Gallardo se debía a que “está picada porque se enteró de que yo en mi adolescencia tuve un romance con Mauricio Pinilla cuando yo era una chica Mekano, pero sí fue una cosa así como un desliz”.

Al respecto, Michael Roldán se comunicó con Cuco, quien explicó lo que había pasado con Gallardo: “La Gissella me preguntó que si estuviese saliendo con ella, qué le podría entregar”, a lo que él respondió: “Claramente no estoy saliendo contigo”.

Luego, Julia Vial llamó a Gissella, lo que terminó en una tensa discusión en vivo con Aránguiz: “Déjate de coquetearle a mi hombre; encima lo tratas de colágeno como si tú nunca hubieses tenido un colágeno. ¿Por qué no cuentas quién era tu colágeno?”, expresó Daniela.

Al respecto, Gallardo contestó: “Yo no necesito coquetearle a nadie (…) La Daniela dijo que se dio un beso con Mauricio y Mauricio me la negó siempre”.

“Así como te ha negado toda la vida a todas las otras”, arremetió Daniela, mientras que la situación escaló a tal nivel, que Cuco tuvo que aclarar lo sucedido en Noche de Suerte.

El panelista aseguró: “Amo a mi pareja, amo mi relación (…) Creo que no lo entendí bien, o no se entendió bien (la dinámica con Gissella)”, y finalmente concluyó: “En televisión es típico que la competencia interna se disfraza de opinión”.