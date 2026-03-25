“Toda inflamada”: Daniela Aránguiz mostró secuelas en su rostro tras sufrir picadura de abeja en el sur

En medio de un romántico viaje por el sur de Chile junto a su pareja Cuco Cerda, la panelista de televisión mostró los efectos que tuvo en su rostro una picadura de abeja.

Dolorosas secuelas ha vivido los últimos días Daniela Aránguiz producto de un insólito incidente que tuvo en medio de un viaje por el sur de Chile junto a su pareja, el influencer Cuco Cerda.

A través de sus historias de Instagram, la panelista de televisión contó que sufrió una picadura de abeja en su rostro, lo que le provocó una notoria inflamación facial, sobre todo en el mentón.

Aunque decidió tomarlo con humor, la opinóloga relató las consecuencias del episodio a través de una serie de videos que publicó en sus historias, afirmando que “está super inflamada”.





“Yo aquí, con mi mordida de abeja. Se me hinchó hasta acá abajo”, relató en uno de los registros, en los que aprovechó de mostrar la zona afectada en su cara producto de la picadura.

Luego, ahondó en cómo le afectó el incidente: “Heavy, estoy súper inflamada, tengo toda la cara hinchadita”, agregó, dejando en evidencia la magnitud del percance.

En otra historia, Aránguiz nuevamente optó por ver el lado cómico del asunto y lanzó el siguiente comentario: “Parezco el jorobado de Notre Dame”.