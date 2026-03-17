“Es para que sepas…” La polémica declaración de Daniela Aránguiz tras el anillo de compromiso de Cuco Cerda

Este lunes, Daniela Aránguiz rompió el silencio y transparentó los rumores de compromiso con José Manuel “Cuco” Cerda.

Este lunes, Daniela Aránguiz rompió el silencio y transparentó los rumores de compromiso con José Manuel “Cuco” Cerda, tras un video publicado el fin de semana pasado donde él le entregaba un anillo.

Al respecto, la panelista hizo hincapié en que su relación con Cerda se basa en una potente conexión, que los ha llevado a comprometerse, pero no en matrimonio.





¿Daniela Aránguiz se casa con Cuco Cerda?

En el último capítulo de Sígueme, Aránguiz señaló: “Yo casi me muero, yo estaba en el Festival de Río, dándolo todo. De repente me dice: ‘Ven, ven, tomémonos una copita de espumante’ y me doy vuelta y me dice: ‘Mira’ y había una cajita”.

En esa misma línea, explicó: “No hubo rodilla. Me dijo: ‘Este anillo es para que sepas que estoy contigo, que para mí eres muy especial y es la primera vez en mi vida que regalo un anillo'”.

“Es para que sepas que eres muy importante para mí y para que me recuerdes todos los días”, habría complementado Cuco, ante la emoción de Daniela.

La panelista además aclaró que “este anillo no es un anillo de compromiso en sí como para poner fecha mañana, pero sí un compromiso como que estamos bien, estamos serios. Obviamente, un hombre que se queda a dormir en mi casa tiene mucha seriedad conmigo”.

Por otro lado, Daniela dedicó emotivas palabras sobre su pareja: “Jose llegó a mi vida cuando yo no quería nada importante con nadie, solo quería pasarlo bien”.

“De repente me di cuenta que un hombre con la edad de Jose es más maduro emocionalmente que un hombre de mi edad y que te puede entregar más seguridad”, cerró.