¿Alerta de boda? Daniela Aránguiz y Cuco Cerda comparten misterioso video en redes sociales - Chilevisión

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda sorprendieron en sus redes sociales con un particular video que no ha dejado de generar dudas entre sus seguidores.

La pareja que confirmó su noviazgo a mediados del 2025 podría estar pensando en llevar la relación un paso más allá, y es que justamente la panelista se divorció oficialmente a finales del diciembre.

El particular regalo de Cuco a Daniela

A través de sus historias de Instagram, Aránguiz compartió un video en blanco y negro donde deja ver un romántico beso con su novio, para luego mostrar una caja con un anillo.

En medio de lo que pareciera ser un bar y con amigos presentes, Cuco coloca un anillo en el dedo anular de Daniela.

El romántico momento fue cerrado con un abrazo por parte de la pareja. El video posteado por ambos en Instagram fue acompañado de un "te amo, Cuco" y la canción Carencias de Cordura de Milo J.