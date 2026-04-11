“Yo no quiero estar…”: Daniela Aránguiz reveló frase de Cuco Cerda que la llevó a concretar su divorcio

La panelista de farándula fue la invitada al último capítulo de Podemos Hablar y, en conversación con Diana Boloco, sinceró los motivos que la llevaron a acelerar el término legal de su matrimonio con Jorge Valdivia.

En el emotivo último capítulo de Podemos Hablar, Daniela Aránguiz sinceró a Diana Bolocco la influencia que tuvo su pareja, José Manuel Cerda, a la hora de concretar su divorcio del exfutbolista Jorge Valdivia.

Esto, luego que concretara el cierre legal del matrimonio recién a fines de 2025, pues ambos se casaron en 2006 y la relación se mantuvo por más de una década, llegando a su fin en 2022.

“Yo nunca te voy a firmar el divorcio Jorge Valdivia, te vas a morir siendo mi marido”, declaró la panelista de farándula hace unos años, dejando en claro su postura que, finalmente, cambió con el paso del tiempo.





La frase de Cerda que aceleró el divorcio de Aránguiz

Según la propia Aránguiz, todo comenzó cuando inició su relación con el hermano de Raimundo Cerda, hace nueve meses: “Yo no quiero estar con una mujer casada”, le dijo él, tras hablar de su estado civil.

Ante esta declaración, Aranguiz reconoció que reconsideró su decisión. “Y le encontré la razón y apuré a mi abogado para poder divorciarme”, explicó, dejando en evidencia que la influencia de su actual pareja fue determinante para avanzar en el proceso.

Sobre sus dichos anteriores relacionados con su negativa a concretar el divorcio, aclaró en el programa que se trató de una broma pero que tanto ella como Valdivia ya tomaron cartas en el asunto.

“Era una talla”, reconoció, para luego sincerar: “A mí me daba lo mismo, pero yo creo que llegamos a un momento de la vida en que está bien separar las aguas (…) fue lo mejor”.

Mira el momento a continuación: