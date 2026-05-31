Declaran Alerta Ambiental para este domingo 31 de mayo: Así rige la restricción vehicular hoy

Debido a la calidad del aire, el Ministerio del Medio Ambiente detalló las actividades que están prohibidas hacer hoy. Revisa aquí los detalles.

La Delegación Presidencial Metropolitana declaró Alerta Ambiental para este domingo 31 de mayo en la RM, debido a la mala calidad del aire en la cuenca de Santiago.

Esta medida busca proteger la salud de las personas, por lo que las autoridades hicieron un llamado “a respetar las medidas decretadas con este episodio, y a considerar su condición de salud al momento de salir de casa o si va a realizar alguna actividad física cuando se registran elevados índices de contaminación”.

Restricción vehicular hoy

La restricción vehicular suele presentar modificaciones durante alerta ambiental, sin embargo, esta medida no rige el fin de semana . Pese a esto, las fiscalizaciones aumentarán para aquellos automóviles que no deben circular en ningún momento mientras esté vigente la restricción, es decir:

Vehículos sin sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 o que no cuentan con sello verde de años anteriores a 2002.

inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 o que no cuentan con sello verde de años anteriores a 2002. Motocicletas con sello verd e inscritas antes del 1 de septiembre de 2011.

e inscritas antes del 1 de septiembre de 2011. Vehículos de carga y buses (privado o interurbano) que no tengan sello verde.





Lo que NO puedes hacer en Alerta Ambiental

Ante el anuncio de Alerta Ambiental, se activan una serie de medidas para prevenir más daños ambientales, por lo que se prohíben las siguientes actividades:

Usar calefactores de leña en toda la Región Metropolitana, excepto pellets.

en toda la Región Metropolitana, excepto pellets. Las quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana.

Además, se sugiere la modificación y/o suspensión de clases de educación física, así como otras actividades deportivas al aire libre para cuidar tu salud.