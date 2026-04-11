El emotivo mensaje de Diana Bolocco en último capítulo de PH: “El mejor público de la televisión chilena”

La conductora de Podemos Hablar se “olvidó” de mencionar a Yerko Puchento y entre risas aseguró que igual le tiene aprecio. “Yo lo quiero mucho, pero se ha mandado pastel tras pastel”, indicó Diana.

Este viernes se vivió el último capítulo de Podemos Hablar (PH) y su conductora, Diana Bolocco, partió el programa con unas palabras de agradecimiento por el cariño en este proyecto.

Junto a Jaime Figueroa, la presentadora de televisión recordó a los personajes que se hicieron cargo de llevar este espacio, sacando risas incluso por “olvidar” a uno de ellos.

El emotivo mensaje de Diana tras fin de PH

“Buenas noches a ustedes, gracias por estar aquí, gracias por el cariño“, partió diciendo con emoción Diana mientras el público aplaudía con fuerza al inicio del programa.





“El mejor público de la televisión chilena. Estamos comenzando con esta linda energía y también el cariño en la casa. Es un programa especial para nosotros porque probablemente ya se habrán enterado de que este es nuestro último capítulo de PH“, agregó la conductora.

Confesando que estaban “sentimientos encontrados” por el fin de PH, añadió: “estamos muy felices porque hemos entregado un muy buen programa, no solamente conmigo en la conducción, sino también con todos mis colegas que vinieron antes“.

Recordando el paso de Julián Elfenbein, Jean-Philippe Cretton y Julio César Rodríguez en la conducción del programa a lo largo de sus temporadas, agregó: “Nos encanta haber sido parte de este maravilloso proyecto, con un equipo humano increíble detrás“.





Sin embargo, el bartender hizo hincapié en un compañero que Diana no había nombrado. “Se te está olvidando el señor Yerko Puchento“, comentó Jaime divertido.

“No, si yo lo quiero mucho, pero se ha mandado pastel tras pastel. Hoy, en nuestro último capítulo, otro numerito, pero lo vamos a dejar pasar porque ‘último día, nadie se enoja'”, cerró la presentadora, haciendo reír al público con su “molestia”.