“No sabes cuánto lo siento”: La sentida despedida de Diana Bolocco tras sorpresiva eliminación en Fiebre de Baile

Gala Caldirola no logró convencer al jurado con su baile y resultó ser la nueva eliminada del programa a pocos días de haber ingresado a la competencia.

Este miércoles, Galadriel Caldirola se convirtió en la nueva eliminada de Fiebre de Baile a pocos días de haber ingresado a la competencia.

Con un total de 28 puntos, la modelo española no logró convencer al jurado tras su última presentación, en la que lloró y admitió haber sentido “miedo” y “frustración” antes de salir al escenario.





La sentida despedida de Diana tras eliminación de Gala

“Gala, no sabes cuánto lo siento. Sé que te había encantado bailar”, señaló Diana, mientras que Gala mostró su tristeza.

En esa misma línea, agregó: “Eres hermosa, talentosa, tienes un futuro por delante, simpática y además tienes un enamorado a tus pies. Gracias por haber estado aquí”.

La animadora de Fiebre de Baile reconoció la valentía de Gala al haber salido de su zona de confort y agregó: “Siempre dijo que el baile no era lo suyo, y creo que esta noche te luciste, Gala”.

Por su parte, en el VAR de Fiebre de Baile, Caldirola se sinceró: “Me hubiera gustado poder seguir aprendiendo, pero tengo la posibilidad de hacerlo fuera si quiero”.

“Me voy con una sensación de gratitud por la oportunidad y orgullosa de mí misma porque es muy fácil salir al escenario a hacer algo que te acomoda, pero no tienen idea de lo difícil que era para mí y me atreví”, cerró.

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