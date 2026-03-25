“Me imagino que hay cierta incomodidad”: Gala Caldirola se sinceró sobre Disley Ramos tras ingresar a Fiebre de Baile

La influencer española aseguró que no existe “mala onda” con Disley y se sinceró sobre las posibilidades de que Luis Jiménez vaya a apoyarla a Fiebre de Baile.

Este miércoles, Gala Caldirola se refirió a su entrada a Fiebre de Baile 2 y abordó la situación con Disley Ramos, dado que ella es la expareja de Luis Jiménez, quien hoy mantiene una relación con la española.

Además, Gala se sinceró y reveló si es que Luis asistirá al estudio a verla durante los ensayos y las presentaciones en vivo.





¿Qué dijo Gala Caldirola?

En conversación con Chilevisión en Instagram, a Caldirola se le preguntó si Luis Jiménez iría a apoyarla.

“Yo creo que sí, creo que ambos nos admiramos en muchos aspectos y hemos decidido que nos vamos a estar apoyando en este nuevo camino que hemos decidido recorrer juntos”, respondió.

En esa misma línea, Gala habló sobre cómo cree que reaccionará Disley con su llegada: “Bien, no tengo mala onda. Me imagino que obviamente hay cierta incomodidad en este minuto por la situación, pero tampoco creo que le vaya a generar nada negativo en mí”.

“Porque al final tampoco somos amigas”, indicó la influencer, quien finalmente concluyó: “Igual hay un respeto entre nosotras, yo creo. Independientemente de lo otro, ninguna tiene nada que ver con eso. Así que yo creo que bien”.

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