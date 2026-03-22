Gala Caldirola comparte romántico video de su paseo con Luis Jiménez en la Patagonia

Más de mil personas les comentaron felicitaciones por la relación que están formando juntos. “Real son el match perfecto”, le escribió un usuario en Instagram.

Hace solo unos días que se confirmó el nuevo noviazgo de Gala Caldirosa con Luis “Mago” Jiménez y desde entonces la pareja no ha perdido oportunidad de gritar a los cuatro vientos su amor.

Recordemos que a inicios de febrero la española reveló oficialmente su separación con el empresario gastronómico, Cristobal Sumar. Sin embargo, la chica reality volvió a encontrar el amor rápidamente.

La romántica publicación de Gala en sus vacaciones con el Mago

A través de un video en su cuenta de Instagram, Caldirola mostró algunos extractos de su viaje a las Torres del Paine junto a Jiménez, donde se muestran ambos muy risueños.





“Vibrando bonito“, escribió Gala en la descripción de la publicación colaborativa con el Mago, mientras se les ve riendo en diferentes contextos.

Rápidamente el video sumó miles de comentarios de persona halagando cómo han cambiado desde que están juntos y cuán bien se estarían haciendo uno al otro.

“Real son el match perfecto. Ambos muy lindas personas, full papis, full honestos, topísimos“, “el Mago recuperó su brillo” y “me encantan. Más felices que nunca. Sigan sonriéndole a la vida”, le escribieron algunas personas.