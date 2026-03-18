“Hay un código entre…”: Exponen la tajante reacción de Mauricio Isla tras romance de Gala Caldirola y Luis Jiménez

Ambos jugadores eran amigos cercanos, mientras que la modelo española fue exparejade Isla y madre de su segunda hija.

Este miércoles se dio a conocer la tajante reacción que habría tenido Mauricio Isla tras enterarse de la nueva relación entre su expareja, Galadriel Caldirola, y Luis Jiménez.

El futbolista habría sentido que este nuevo romance corresponde a una falta de códigos entre colegas, dado que ambos jugaron juntos en la selección chilena y Gala es la madre de su segunda hija, Luz Elif.





¿Qué decisión tomó el Huaso Isla?

“Parece que hay un código entre futbolistas porque Mauricio Isla, Huaso Isla, dejó de seguir a Luis Jiménez”, aseguró la periodista Carolina Saavedra en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: “Eran amigos cercanos; tampoco andaban pegados, eran amigos”, pero recientemente, tras haber sido vistos en un aeropuerto camino a Torres del Paine, Jiménez reconoció que tiene un romance con Gala.

Finalmente, a pesar de que Isla habría tomado esta tajante decisión, Luis todavía lo sigue en su cuenta de Instagram.

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