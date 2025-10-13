 VIDEOS | Incluyó asado: Rauw Alejandro se lució en pichanga con Arturo Vidal en casa del Huaso Isla - Chilevisión
13/10/2025

VIDEOS | Incluyó asado: Rauw Alejandro se lució en pichanga con Arturo Vidal en casa del Huaso Isla

Mauricio Isla hizo de anfitrión y hasta el lugar también llegó la familia, el círculo cercano de ambos futbolistas y el equipo de trabajo de Rauw Alejandro.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, el cantante urbano Rauw Alejandro llegó con su equipo de trabajo hasta Calera de Tango donde visitó la casa de Mauricio Isla, quien preparó un asado para compartir.

En el mismo lugar se encontraba Arturo Vidal, sumado a sus parejas, familia y cercanos, quienes tuvieron una tarde de piscina e incluso jugaron un partido de futbol previo a los tres conciertos del artista en el Movistar Arena.

Los detalles del partido con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro logró marcar dos goles y formó equipo con Arturo Vidal durante un amistoso que tuvo una duración aproximada de 30 minutos; sin embargo, no fue suficiente porque el equipo del Huaso Isla ganó 5-4.

El encuentro quedó plasmado en las redes sociales, donde Vidal escribió: "Buen partido, gente", mientras que Isla solo publicó varios registros durante el día.

En tanto, la modelo Nia Schneemann señaló: "Sector VIP. Rauw Alejandro estás jo... porque estás jugando en contra de mi cuñi, Mauricio Isla".

Finalmente, los presentes publicaron una serie de videos que muestran extractos del partido, donde se ve al cantante con una pechera en tono amarillo fluor, mientras que el equipo contrario utilizó las de color azul.

Revisa las publicaciones de Instagram:

