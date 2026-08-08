Popular creador de mapas mostró cómo funciona el Metro de Santiago: Se hizo viral y esto le comentaron los chilenos

En su más reciente publicación de redes sociales, el influencer Briaduct mostró el funcionamiento en detalle las siete líneas con las que opera el Metro de Santiago. El contenido rápidamente se hizo viral y desde Chile le llegó una avalancha de comentarios.

Brian Greenlees, conocido en redes sociales como Briaduct, se define como un apasionado del transporte público en el mundo.

Por esa razón, uno de sus grandes hobbies, aseguró al medio Axios, es dar visualizar y animar animaciones de mapas mostrando cómo funcionan los sistemas de transporte alrededor del mundo.

Así, el estudiante de ingeniería civil se encargó de hacer representaciones gráficas de cómo operan los trenes subterráneos en ciudades tan diversas como Nueva York, Londres o Sao Paulo.

En su más reciente creación, mostró el funcionamiento de nada más y nada menos que las siete líneas con las que opera el Metro de Santiago.





Popular creador de mapas muestra cómo circulan los trenes del Metro de Santiago

En el registro, se aprecia el movimiento a través de la ciudades de distintos círculos coloreados, representando cada uno uno de los trenes que se desplaza por la red subterránea.

“Ver la posición de los trenes y autobuses es como descubrir engranajes de una máquina. Satisface la curiosidad“, señaló Greenlees para explicar su afición.

El video rápidamente llegó al público chileno, que no dudó en comentarle.

“Esto es bonito, gracias. Estábamos esperando este video. Tendremos otra línea (7) muy pronto, así que te lo haremos saber”, “genial ver el transporte público de Santiago de Chile. Un lujo sudamericano“, “la línea 4A dándolo todo”, “es IA, la Línea 2 no tiene tantos trenes” o “hay cierta intimidad en este video“, fueron parte de los comentarios que recibió la publicación en Instagram.