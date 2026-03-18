El exabrupto de Disley Ramos tras nuevo romance de Luis Jiménez con Gala Caldirola: “Rata inmunda…”

Diana Bolocco puso en aprietos a Disley Ramos al consultar cómo la hacía sentir la nueva relación entre el Mago Jiménez y Gala Caldirola.

Disley Ramos dedicó una inesperada canción a su expareja Luis Jiménez, luego de ser consultada por cómo la hacía sentir la nueva relación del exfutbolista con Gala Caldilora.

Diana Bolocco aprovechó el momento para hacerle la controversial pregunta a la influencer mientras ésta se preparaba para recibir las notas del jurado en Fiebre de Baile.

La reacción de Disley Ramos a la relación de Jiménez

“Hablando del amor…”. La presentadora del estelar de baile no dudó en mencionar la nueva y mediática relación entre Jiménez y Caldirola para preguntárle a Disley Ramos si “¿pasaron cosas en tu corazoncito?”.

“Yo creo que a cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no cosas malas”, respondió la influencer.

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Cabe recordar que el exfutbolista y Disley habían sido pareja hasta inicios de marzo de este año, por lo que el quiebre aún es reciente.

“¿Qué te pasaría si entrara el Mago Jiménez a esta competencia?”, planteó Diana, a lo que la joven contestó “le dedicaría una canción”.

Dicho lo anterior, comenzó a interpretar entre risas un conocido éxito de Paquita la del Barrio. “Rata inmunda, animal rastrero”.

En cuanto a Gala Caldirola comentó que tendría una “buena onda, cordial. Hemos compartido en varias ocasiones“.

Ve el momento acá:

Prontus Card ‘card_large’ – Disley Ramos reaccionó a la nueva relación entre Luis Jiménez y Gala Caldirola: “Le dedicaría una canción” [20260317230601]