“Todo a su tiempo”: Melina Nota muestra los cambios en su cuerpo a 6 meses de tener a su primera hija

La argentina reveló que tenía ciertas expectativas sobre su cuerpo luego de que naciera su hija Alanna, sin embargo, hizo un llamado a no caer en comparaciones idealizadas de internet.

La comunicadora Melina Noto compartió en su Instagram un video conversando sobre las expectativas de las mujeres sobre su cuerpo después de tener un hijo y cómo ella se vio influenciada con esto.

En este contexto, la argentina mostró cómo se ve su cuerpo a seis meses de dar a luz versus cómo se veía apenas unos días después de que naciera su bebé Alanna.

Melina Noto visibiliza cambios físicos en las mujeres tras ser madres

“Muchas de ustedes me escribieron por interno y me animé a subirlo por acá. Las abrazo”, escribió Melina en la descripción del video sobre la idealización del cuerpo de la mujer postparto.

Noto comentó que salió de la clínica con 15 kilos más de lo que pesaba antes del embarazo, sin embargo, está en proceso de recuperación física.





“Todavía tengo unos kilos de más, pero me siento más cómoda. A ustedes, que acaban de ser mamás, las vengo a desinfluenciar con los cuerpos que vemos en redes sociales. Este es un proceso real y lento. No el cuerpo que nos imaginamos todo el tiempo a través de Instagram“, indicó Noto.

Llamando a la calma en este periodo de la maternidad donde todo es nuevo y los cambios, tanto físicos como hormonales, añadió: “No desesperen, todo a su tiempo. Lo más importante es que haya salud (física y mental), y por supuesto, un bebito contento“.

Tras esta publicación, más de 600 personas le comentaron agradeciendo sus palabras. “Hermoso mensaje, guardado para el futuro”, le escribió Paula Bolatti a la argentina.

“No tenemos por qué volver a tener el cuerpo que teníamos antes de ser mamis. Ahora somos otras y nuestros cuerpos también” y “disfruten la maternidad, que es agotadora, pero hermosa“, le escribieron sus seguidoras.