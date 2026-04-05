“Caíste en lo banal”: Comentario de Luis Jiménez a Gala Caldirola dividió a sus seguidores

La pareja intercambió mensajes de forma pública tras el viaje del “Mago” a Qatar.

Luis “Mago” Jiménez se fue de viaje unos días a Qatar por fines laborales, sin embargo, estar lejos de su novia, Gala Caldirola, los puso más románticos aún.

A través de su cuenta en Instagram, la pareja tuvo un intercambio de mensajes en un post del ex futbolista, comentarios que generaron diferentes tipos de reacciones en sus seguidores.





El intercambio de mensajes público de Gala y Luis

“Felicidades, mi amor. Estoy orgullosa de ti y te admiro. Y te extraño también… jaja“, le escribió Gala al Mago en una fotografía, la que tuvo una rápida respuesta por parte del enamorado.

“Si escribiera todo lo que quiero contigo, seguro me bloquean la cuenta“, indicó sin filtro Jiménez, haciendo reír a algunos, mientras que otros usuarios no estuvieron de acuerdo con sus palabras.

Felicitándolos por su romance, otros usuarios se divirtieron con la conversación abierta que tuvo la pareja e incluso uno de ellos escribió entre risas “salgamos de Instagram, estamos sobrando“.

Mientras tanto, otras seguidora comentó molesta: “¡Qué feo! Estas sexualizando a tu pareja, podrías haber escrito algo tierno, algo más amoroso, pero caíste en lo banal“.

Pese a las respues de sus seguidores, Caldirola hizo oidos sordos y le respondió a Luis con emojis de risa: “En pedir no hay engaño. Es que te adoro“.