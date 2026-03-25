Gala Caldirola publica romántico video con Luis Jiménez: Seguidores defendieron romance

La influencer subió un registro que título “Vibrando bonito”, compartiendo agradables momentos vividos con el ex futbolista.

Gala Caldirola dio una nueva muestra de amor hacia Luis Jiménez, publicando un tierno video a pocas semanas de confirmar la relación.

La influencer subió un registro en el que muestra diferentes momentos con el ex futbolista, entre los que están tiernos momentos al aire libre y parte de su viaje al extremo sur del país.

Precisamente, fue un viaje a Las Torres del Paine en el que encendió los rumores de romance entre ambos, lo que terminó siendo confirmando por el Mago horas después.





Video de Gala con Luis Jiménez genera ola de comentarios

El posteo, que fue titulado como “Vibrando bonito” por la española, desató una de comentarios en los seguidores de ambos en las redes sociales.

Gran parte de los usuarios defendió el romance y afirmaron que están “brillando” desde que ratificaron su amor, apuntando que esto se nota en “sus sonrisas”.

Sin embargo, otras personas lanzaron criticas a Gala al señalar que ha realizado publicaciones “similares” con sus anteriores parejas.

Anteriormente, Jiménez subió una serie de fotos en la que destacó: “Hay lugares que te llenan de paz y personas que lo hacen todo aún más bonito. Risas no faltan”.

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