“¿Maripán o Luis Jiménez?”: La respuesta de Disley Ramos ante inesperada pregunta

Fran García-Huidobro sorprendió a la influencer durante su evaluación en Fiebre de Baile, donde tuvo que elegir entre el defensor nacional y el Mago.

Disley Ramos fue sorprendida este martes en Fiebre de Baile, luego de que se le preguntara a quién escogería entre dos de sus ex parejas.

Tras su presentación cinematográfica, en la que bailó “Young hearts run free” de Kym Mazelle, Fran García-Huidobro sacó a terreno a Guillermo Maripán y a Luis Jiménez.

Durante su evaluación, la integrante del jurado le consultó de manera directa entre el defensor nacional y el Mago.

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Disley Ramos elige entre Guillermo Maripán o Luis Jiménez

“Señorita Ramos: ¿Maripán o Jiménez?”, le preguntó la Dama de Hierro, a lo que la influencer contestó muy segura: “¿Con quién me quedo? Maripán”.

Ante esto, García-Huidobro señaló: “Cruzado, muy bien. Aunque ha estado metido en algunos problemitas el señor Maripán, así que aléjese un ratito hasta que las cosas se calmen”.

De todas formas, la participante del exitoso programa de Chilevisión recalcó que “yo no tengo nada que ver. Buena onda no más”.

Adicionalmente, Ramos afirmó que le dedicaría el tema “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio a Jiménez si es que entra a Fiebre de Baile, aunque aclaró que “ando pegada. No es para él en verdad, pero me gusta la canción”.

Sobre Gala Caldirola, nueva pareja del ex futbolista, comentó que “hay buena onda cordial. La conozco, hemos compartido en varias ocasiones”.

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